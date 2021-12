Altria wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Tabakkonzern Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) zahlt am 10. Januar 2022 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,90 US-Dollar an seine Aktionäre. Ex-Dividenden-Tag ist der 22. Dezember 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Altria Group 3,60 US-Dollar an ihre Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,52 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 8,09 Prozent. Nach Firmenangaben wurde die Dividende in den letzten 52 Jahren 56 Mal angehoben. Seit dem Jahr 1928 wird eine Dividende ausgeschüttet. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. September) erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz in Höhe von 6,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,12 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Oktober mitgeteilt wurde. Der operative Gewinn lag bei 2,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,16 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,72 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 952 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der bereinigte Ertrag je Aktie betrug 1,22 US-Dollar (Vorjahr: 1,19 US-Dollar). Mit den Ergebnissen verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Altria Group aus Richmond, im US-Bundesstaat Virginia, ist einer der weltweit größten Tabakkonzerne. Im Jahr 2008 wurde Philip Morris International von der Gruppe als eigenständiges Unternehmen abgespalten. Altria ist mit knapp 9,6 Prozent der Anteile der größte Einzelaktionär des belgischen Brauereikonzerns AB InBev. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,59 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 81,73 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. Dezember 2021). Redaktion MyDividends.de