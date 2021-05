AMAZON - Der Verkaufsdruck lässt nicht nach

Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.230,120 $ (NASDAQ)

Mit der Verteidigung der zentralen Unterstützung bei 2.871 USD startete bei der Aktie von Amazon Anfang März eine massive Aufwärtsbewegung, die in der Spitze kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch bei 3.554 USD führte. Allerdings konnte das Ende April erreichte Niveau nicht gehalten werden und die Aktie fiel direkt im Anschluss unter die Unterstützung bei 3.434 USD und die Oberseite einer früheren großen Dreiecksformation zurück.

In Folge dieser bärischen Signale brach der Wert weiter ein und erreichte zuletzt auch den Support bei 3.182 USD, den er bereits vorübergehend unterschritt, ehe eine Erholung starten konnte. Diese Gegenbewegung trägt die Züge eines bärischen, den Abwärtstrend bestätigenden ansteigenden Dreiecks. Zudem gelang es der Käuferseite bisher nicht, den Widerstand bei 3,301 USD zu überwinden.

Das Dreieck gibt die Richtung vor

Zunächst dürfte das Dreieck nach unten aufgelöst werden. Wird dann auch die 3.182 USD-Marke unterschritten, wäre auch eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit direkt das nächste Verkaufssignal aktiviert.

In der Folge dürfte der Wert bis an die Unterstützung bei 3.019 USD einbrechen, ehe eine weitere Gegenbewegung gestartet werden kann. Abgaben unter die Marke dürften die Aktie von Amazon erneut an die wichtige Unterstützung bei 2.871 USD drücken.

Unter 3.301 USD dominieren die Abwärtsrisiken

Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, müsste die Amazon-Aktie vor allem den Widerstand bei 3.301 USD durchbrechen. Damit wäre zumindest ein Anstieg bis 3.385 USD möglich. Von einer nachhaltigen Erholung könnte man aber erst über der Marke sprechen.

Amazon Chartanalyse (Tageschart)

© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse