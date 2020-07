AMAZON - Die Rally ist in das Projektionsziel hineingelaufen

In den zurückliegenden Handelstagen hat der Aktienkurs des E-Commercegiganten Amazon das Projektionsziel bei 2.880 USD erreicht.

Ich hatte Amazon am 10. Juni dieses Jahres als Tradingbuy vorgestellt.

Reminder: "Durch den Anstieg über 2.050 und 2.190 USD wurde ein neues mittelfristiges Kaufsignal generiert. Prozyklisch! Projektionsziel: 2.880 USD"

Die nun entstehenden neuen Signale müssen in den nächsten Tagen und Wochen neu charttechnisch bewertet werden, um neue Prognosen erstellen zu können. Im Bereich solcher Projektionsziele, wie dem bei Amazon bei 2.880 USD, steigt statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass das Kursgeschehen volatiler wird, sich auspendelt und Korrekturen übergehen kann. Der Nasdaq100 ist Zugpferd am US Aktienmarkt. Kurzfristig haben sich bärische Divergenzen in dem Index ausgebildet, die kurzfristig für etwas Korrekturpotential stehen könnten. Auf der anderen Seite bricht in China der festlandchinesische Aktienmarkt seit 1-2 Wochen nach oben aus. Es bleibt also dabei, dass nach wie vor bestimmte Sektoren und Regionen, weltweit die Märkte ziehen.

VORHER:

https://www.onvista.de/news/amazon-hebt-ab-kursziel-wurde-von-2-600-auf-3-000-usd-angehoben-367692335

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)