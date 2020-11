Die Paketzustellung nach Hause scheint eine große Bequemlichkeit zu sein, da sie das Diebstahlpotenzial begrenzt. Aber es erfordert von den Verbrauchern auch, einen Berg von Zweifeln daran zu überwinden, dass sie einen Fremden in ihr Haus lassen, wenn man selbst nicht da ist.

Das könnte der Grund dafür sein, dass Amazon seinen Service Key by Amazon auf über 4.000 Städte ausweitet und sich stattdessen auf die Lieferung in der Garage konzentriert.

Hereinspaziert

Der E-Commerce-Riese gab letzten Donnerstag bekannt, dass Dutzende Millionen von Prime-Mitgliedern nun berechtigt sind, sich Pakete sicher in ihre Garage liefern zu lassen, sofern sie über die myQ smart Garagentoröffner-App verfügen.

Nach Angaben der Chamberlain Group, dem Hersteller der myQ-Technologie, sind die meisten Garagentoröffner-Marken, die nach 1993 hergestellt wurden, mit der Technologie kompatibel. Ein Prime-Kunde braucht nur die myQ App mit Key von Amazon zu verknüpfen und dann an der Kasse die Option der Lieferung in der Garage zu wählen. Die Kunden können sich über die Lieferung benachrichtigen lassen und über eine Ring Home-Sicherheitskamera beobachten, wie die Lieferung erfolgt.

Neben der Paketzustellung weitet Amazon auch die Option der Lieferung von Lebensmitteln in die Garage auf fünf Städte aus. Kunden, die bei Whole Foods Market oder Amazon Fresh bestellen, können sich ihre Bestellungen ebenfalls in ihre Garage liefern lassen.

Walmart startete bereits vor einigen Jahren einen Hauslieferdienst für Lebensmittel, ging aber noch einen Schritt weiter, indem der Zusteller die Lebensmittel für dich in den Kühlschrank legte. Statt der letzten Meile versprach Walmart, „die letzten 15 Meter“ zu überwinden.

Amazon bot für Fahrzeuge mit OnStar- oder On-Call-Ausstattung auch Paketlieferungen in den Kofferraum der Kunden an, obwohl dieser Service während der Coronavirus-Pandemie pausiert wurde.

The post Amazon weitet die In-Garage-Lieferung auf 4.000 Städte aus appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 16.11.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool