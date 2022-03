AMC - Keine weitere Schwäche erlaubt

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 15,710 $ (NYSE)

Nachdem das Unternehmen Ende 2020 noch kurz vor der Insolvenz stand und der Aktienkurs Anfang 2021 einen Tiefststand von 1,91 USD erreichte, kam es zu einem regelrechten Kaufrausch. Die durch das Reddit-Forum Wallstreetbets angeheizte Kauflaune wurde anschließend noch durch Käufe von Hedgefonds befeuert, die mit Spekulationen auf fallende Kurse in Schieflage geraten waren. Die Folge war eine Kursexplosion auf ein Rekordhoch bei 72,62 USD Anfang Juni, wo eine große Korrekturbewegung startete. Diese dauert nach wie vor an, wobei mit dem Bruch des Supports bei 20 - 21 USD im Januar ein Verkaufssignal generiert wurde. Mehrere Rückläufe an diesen Preisbereich wurden in den letzten Wochen wieder abverkauft, das Papier kippt in Richtung Jahrestiefs zurück.

Vorsicht bei weiteren Verkäufen

Die Stabilisierungsbewegung der vergangenen Wochen erscheint bislang eher als bärische Fortsetzungsformation denn als Bodenbildung. Der Preisbereich bei 14,30 - 14,80 USD stützt den Aktienkurs bislang gut, jedoch wird er bei jedem weiteren Test geschwächt.

Kommt es zum nachhaltigen Abrutschen unter 14,30 und 13,40 USD, droht eine neue Verkaufswelle in Richtung 8,31 - 8,93 USD und später ggf. sogar 5,00 - 5,50 USD.

Auf der anderen Seite entstehen mit einer Rückkehr der Käufer und einem nachhaltigen Anstieg über die zentrale Hürde bei 20 - 21 USD neue Kaufsignale. Dann wäre eine Kurserholung bis 26,60 - 26,82 und 31 - 35 USD denkbar.

Fazit: Die Kursmuster der letzten Wochen und Monate sind labil. Kommt es zu einem erneuten Schwächeanfall, könnten weitere "Diamond Hands" vom Glauben abfallen und sich von den Papieren trennen, was zu einer Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends führen dürfte. Solange die Aktie unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 notiert, dominiert ein Bärenmarkt.

