AMD - Korrektur trübt das Chartbild der Aktie

Mitte Mai war die Aktie des Chipherstellers AMD kurz unter die zentrale Unterstützung bei 73,75 USD gefallen, dort aber sofort wieder gekauft und in einen neuen Aufwärtstrend überführt worden. Dieser Abverkauf hatte die Käufer offensichtlich wie ein Weckruf wachgerüttelt, denn in den folgenden Wochen zog die Aktie geradlinig nach Norden und überwand die kurzfristige Abwärtstrendline und die Hürde bei 89,20 USD. Kurz wurde auch die Widerstandsmarke bei 94,28 USD überschritten, ehe in den letzten Tagen eine Korrektur einsetzte, die den Wert aktuell wieder unter die 89,20 USD-Marke drückte.

Trendlinie muss verteidigt werden

Sollte der Wert jetzt also an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie nach Norden abprallen und auch die Hürde bei 89,20 USD wieder durchbrechen, wäre eine Fortsetzung der Kaufwelle möglich. Das erste Ziel eines solchen Anstiegs wäre die Widerstandszone von 94,20 bis 95,44 USD. An dieser Stelle wäre eine weitere Abwärtsbewegung denkbar, die durchaus wieder bis 82,91 USD zurückführen kann. Sollte die AMD-Aktie dagegen über die Zone ansteigen, wäre das Allzeithoch bei 99,23 USD das nächste Ziel.

Unter 82,91 USD wäre der Aufwärtstrend gestoppt

Ein Bruch der Aufwärtstrendlinie bei rund 85,50USD würde dagegen zu einer Korrekturausweitung bis 82,91 USD führen. Dort müssten die Bullen den Aufwärtstrend zwingend fortsetzen. Denn unter der Marke wäre ein weitreichendes Verkaufssignal aktiviert und zunächst ein Einbruch bis 79,00 USD die Folge, der sich mittelfristig aber bis 72,50 - 73,75 USD ausdehnen dürfte. Unter der Marke wäre sogar schon eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiviert, die eine übergeordnete Trendwende einleiten kann.

Charttechnisches Fazit: Die AMD-Aktie befindet sich noch in neutralem Gebiet, solange die Aufwärtstrendlinie bei 85,50 USD nicht gebrochen wurde. Darunter haben die Verkäufer die Gelegenheit, eine Verkaufswelle bis an das Mai-Tief zu etablieren.

AMD Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)