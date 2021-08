AMD - Potenzielle Kaufzone naht

Die AMD-Aktie fiel Mitte Mai 2021 in die Unterstützungszone zwischen 73,90 USD und 69,80 USD zurück. Dort drehte sie nach oben. Ende Juli /Anfang August kam richtig Schwung in die Rally. Die Aktie schoss auf ein Allzeithoch bei 122,49 USD nach oben.

Seit diesem Hoch vom 04. August konsolidiert der Wert. Dabei fiel er zunächst auf 104,36 USD zurück. Nach einer kleine Erholung durchbrach die Aktie gestern dieses Tief mit einer langen schwarzen Kerze. Damit wurde die kurzfristige Abwärtsbewegung bestätigt.

Noch ein wenig Geduld

Die aktuelle Abwärtsbewegung könnte noch einige Tage anhalten. Ein Rückfall in die Unterstützungszone zwischen 99,23 USD und 94,28 USD ist möglich. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 95,18 USD. Von dort aus könnte die AMD-Aktie wieder ansteigen und zumindest an das Allzeithoch klettern. Sollte der Wert allerdings unter 94,28 USD abfallen, dann wären Abgaben in Richtung 85,32 USD, also an den EMA 200 möglich.

AMD-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)