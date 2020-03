Amerikanische Notenbank überrascht – Fed senkt den Leitzins – Dow dämmt Verluste deutlich ein – Dax gibt nochmal Gas

Lange wurde darüber spekuliert, ob die Notenbanken eingreifen werden und ob es überhaupt etwas nützen könnte. Beide Fragen sind jetzt zumindest zu einem Teil beantwortet. Die amerikanische Notenbank hat eingegriffen und es hilft zumindest erst einmal den Märkten.

Fed senkt Leitzins um 0,5 Punkte

Jerome Powell lässt sich nicht lumpen. Während die Fed im vergangenen Jahr immer mit kleinen Zinssenkungen eher den Markt enttäuscht hat, haut er jetzt eine überraschende Zinssenkung raus die sich gewaschen hat. Die Fed sieht im Coronavirus eine Gefahr für die wirtschaftlichen Aktivitäten und senkt den Leitzins um 0,5 Punkte. Damit liegt der Leitzins jetzt in der Spanne von 1 bis 1,25.

Dow dreht auf dem Fuß

Die Wall Street nimmt das überraschende eingreifen der amerikanischen Notenbank zum Anlass wieder ins Plus zu drehen. Nachdem der Dow bereits zum Wochenanfang rund 5 Prozent und etwa 1.300 Punkte zugelegt hatte, sah heute alles nach einem Durchschnaufen an der Wall Street aus. Jetzt versucht sich der Dow wieder ins Plus zurück zu kämpfen.

Dax wird auch beflügelt

Gut eine Stunde vor Handelsschluss schaltet der Dax noch einmal einen Gang höher. Nachdem sich der Leitindex zuletzt von seinem Tageshoch entfernte, legt er jetzt wieder zu. Richtung Handelsschluss baut der Dax seine Gewinne auf fast 3 Prozent aus. Zuletzt wurde immer wieder darüber spekuliert, ob ein Eingreifen der Notenbanken wirklich die Lage verbessern könnte.

Redaktion onvista

Foto: Orhan Cam / Shutterstock.com