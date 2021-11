Analyse: Aktie von Morphosys auf dem Weg in den Abgrund? – Seit Anfang 2020 ist kein deutscher Standardwert tiefer gefallen!

Mittwoch nach Börsenschluss hat die Biotechschmiede aus Martinesried ihre Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und danach hat das Drama weiter seinen Lauf genommen. Zwischenzeitlich war die Aktie erneut auf dem Weg zu einem zweistelligen Verlust. Gegen Mittag konnte sich das Papier allerdings etwas erholen und die Verluste eindämmen. Trotzdem ist der Aktienkurs seit Anfang 2020 ein einziges Trauerspiel. Seit diesem Zeitpunkt hat das Papier rund 75 Prozent eingebüßt. So viel wie kein anderer deutscher Standardwert in dieser Zeit verloren hat, wie dpa herausgefunden hat.

Chart Morphosys seit 01.01.2020

Verlust fast verdoppelt

Morphosys rutschte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres noch tiefer in die roten Zahlen. Nach einem Verlust von rund 65 Millionen vor einem Jahr wurden jetzt 112,8 Millionen Euro verbrannt. So lässt sich der Abwärtstrend der Aktie nicht stoppen. Einen kleinen Lichtblick gab es allerdings. Der Umsatz konnte immerhin gesteigert werden. Die Erlöse legten um 87 Prozent auf 41,2 Millionen Euro zu und lagen damit höher als erwartet.

Quelle Homepage Morphosys –> der vollständige Quartalsbericht

Wie tief kann das Papier noch fallen

Seit mehr als einem Jahr versuchen mutige Anleger endlich von dem Kursverfall der Aktie zu profitieren. Allerdings haben sich bislang alle, die es versucht haben, die Finger verbrannt oder sitzen auf einer Position, die deutlich im Minus ist. Auch im laufenden Jahr war mit der Aktie kein Blumentopf zu gewinnen. Erst die umstrittene Übernahme von Constellation Pharma und jetzt durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal. Es fällt wirklich schwer einen Hoffnungsschimmer für die Morphosys-Aktie zu finden. Mittlerweile ist sogar die Marktkapitalisierung auf 1,2 Milliarden Euro gesunken und bei der letzten Überprüfung der Dax-Familie wurde das Papier vom MDax in den SDax weitergereicht. Charttechnisch könnte der Kursverfall noch an zwei Stationen aufgehalten werden. Zum einen das Tief aus Mitte 2016 das bei 36,20 Euro liegt und das Tief von Anfang 2013 bei rund 30 Euro. Sollten beide Marke fallen, dann ist ein Durchreichen bis 20 Euro wohl beschlossene Sache.

Chart Morphosys seit Juni 2008

Können alle so falsch liegen?

Schauen Anleger sich in der Experten- und Analystengilde um, dann gibt sich trotz des heftigen Kursverfalls ein ungewöhnliches Bild. Unter 14 Einschätzungen lässt sich kein einziges Verkaufsvotum für die Morphosys-Aktie finden. 8 Mal wird für „Kaufen“ plädiert und 6 Mal für „Halten“. Und eins haben alle gemeinsam: Die Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Erst heute haben Barclays (47 €), JPMorgan (54 €) und Goldman Sachs (42 €) ihre Halteempfehlungen bekräftigt. Die Kaufempfehlung, die heute die Privatbank Berenberg bestätigt, hört sich an wie von einem anderen Stern. Analyst Zhiqiang Shu stellt fest, dass die Monjuvi-Umsätze langsam Stärke zeigen und behält sein Kursziel von 124 Euro. Ja, richtig gelesen 124 Euro. Es ist kein Schreibfehler, auch wenn das Kursziel irgendwie gar nicht zur aktuellen Kursentwicklung passt.

Neue Fantasie muss her

Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vom 11. bis 14. Dezember in Atlanta, Georgia, USA, wird Morphosys neue Daten zum Medikamentenkandidaten Pelabresib präsentieren. Das Projekt befindet sich derzeit in Phase 3 zur Behandlung von Myelofibrosis. Vielleicht können positive Daten wieder neue Fantasie in den Kurs bringen.

Quelle Homepage Morphosys

Mutige Anleger vor

Eigentlich müsste alles negative mittlerweile im Kurs eingepreist sein. Allerdings konnte man dies schon etwas öfter in den vergangenen 1 1/2 Jahren annehmen und es ging immer tiefer mit der Aktie. Trotzdem dürfte es an der Zeit sein einen Fuß in die Tür zu stellen. Eine kleine Position, die ausgebaut wird, wenn die Aktie die Marke von 40 Euro wieder zurückerobert. Sollte Morphosys gute Nachrichten im Dezember im Gepäck haben, dann könnte der Plan aufgehen. Abgesichert werden sollte die Position bei 33 Euro.

Von Markus Weingran

Foto: nitpicker / Shutterstock.com