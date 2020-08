ANALYSE/Berenberg: Corona-Krisengewinner Qiagen auch allein stark - Neu: 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der weiter grassierenden Corona-Pandemie und nach der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher Scientific ist die Privatbank Berenberg nun positiv für Qiagen gestimmt. Analyst Scott Bardo stufte die Aktie des Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmens in einer am Montag vorliegenden Studie von "Hold" auf "Buy" hoch und schraubte das Kursziel von 39 auf 50 Euro nach oben. Damit sieht er aktuell noch ein Kurspotenzial von knapp 17 Prozent.

Das ursprüngliche Übernahmeangebot des US-Technologiekonzerns Thermo Fisher für Qiagen sei nur ein paar Wochen vor der Coronavirus-Ausbreitung abgegeben worden, erinnerte Bardo. Nachdem dann eine Pandemie daraus geworden sei, habe sich das Umfeld für die Diagnostik-Industrie dramatisch gewandelt. Selbst die zuletzt von 39 auf 43 Euro je Qiagen-Aktie angehobene Offerte habe die Gewinnaussichten des MDax-Unternehmens nicht ausreichend bewertet.

Der Fokus am Markt habe "richtigerweise zu den Perspektiven von Qiagen als eigenständiges Unternehmen gewechselt, und die sind unseres Erachtens stark", hob der Berenberg-Analyst hervor.

Anders als jene, die glaubten, Qiagen habe an Stärke eingebüßt, um weiter unabhängig zu bleiben, sehe er dies insbesondere nach Gesprächen mit dem Management anders. "Wir glauben, dass das Management stark darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen zur vollen Entfaltung seines Potenzials zu bringen."

Die Nachfrage nach den Covid-19-Lösungen von Qiagen übertreffe unverändert das Angebot. Zugleich seien wesentliche Kapazitätserweiterungen für die zweite Jahreshälfte auf den Weg gebracht worden. Diese ebneten nun die Weg für eine noch bessere finanzielle Entwicklung über die kommenden sechs bis zwölf Monate.

Zudem sei der Konzern zuversichtlich für seine mittelfristigen Wachstumsperspektiven. Dafür verwies Bardo einerseits auf die Produktpalette und andererseits auf die strategische Ausrichtung Qiagens, etwa dadurch, dass die vollständige Übernahme des US-Unternehmens NeuMoDx Molecular vorangetrieben wird. Damit beabsichtigt Qiagen eigenen Angaben zufolge, sein Portfolio um die molekulare Testplattformen von NeuMoDx zu erweitern und sich so den Zugang zum US-Markt und anderen Märkten zu sichern.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/gl/

Analysierendes Institut Berenberg.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben