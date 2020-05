ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Ceconomy auf 'Reduce' - Ziel 2 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Ceconomy nach endgültigen Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Die finalen Resultate des Handelsunternehmens für Unterhaltungselektronik seien aufgrund negativer Effekte durch die Covid-19-Krise, aber auch aufgrund höher als erwarteter Abschreibungen auf die Beteiligung an der französischen Handelskette Fnac Darty stark rückläufig gewesen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

