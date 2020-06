ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt SAP auf 'Add' - Ziel 125 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Knut Woller lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich der Kundenkonferenz Sapphire Now den hohen Anteil wiederkehrender Umsätze der Walldorfer und ihre Kostenflexibilität./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 09:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben