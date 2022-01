ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Eckdaten des Chemiekonzerns für 2021 und die jüngste Entwicklung der Polisiliziumpreise untermauerten, dass die durchschnittlichen Analystenschätzungen in Bezug auf den potenziellen Gewinnrückgang bei Polysilizium im laufenden Jahr deutlich zu negativ seien, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 14:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET