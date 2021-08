ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Reckitt Benckiser auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt Benckiser von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6000 auf 5400 Pence gesenkt. Mit dem Kursrutsch sei geringeres Wachstum des Konsumgüterkonzerns nun eingepreist, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2021 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

