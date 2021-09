ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Cisco auf 'Outperform' - Ziel 74 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Cisco nach dem Investorentag von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 74 US-Dollar angehoben. Die Vorsicht der Anleger werde schwinden, wenn der Netzwerkriese seine langfristigen Wachstumspläne umsetze, schrieb Analyst Sami Badri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte die bis 2025 gesteckten Ziele./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 04:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben