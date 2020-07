ANALYSE-FLASH: CS sieht Übernahme von Maxim durch Analog Devices positiv

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) sieht die laut einem Medienbericht bevorstehende Milliardenübernahme von Maxim Integrated Products durch Analog Devices positiv. Analyst John Pitzer traut einem Zusammenschluss bis 2025 einen Marktwert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar zu - und damit einen Anstieg um bis zu 50 Prozent gegenüber den aktuellen Marktwerten. Datenwachstum sei der wichtigste Trend im Technologiesektor. Pitzer blieb in einer am Montag vorliegenden Studie für Anaolg Devices auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 02:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

