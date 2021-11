ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 306 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für New Work nach Daten des KfW Fachkräftebarometers auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Der zunehmende strukturelle Fachkräftemangel in Deutschland werde dem B2B-Angebot der Xing-Mutter, einschließlich aktiver Rekrutierung und Arbeitgeber-Attraktivität, in den kommenden Jahren weiteres Wachstum bescheren, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kürzlich veröffentlichten Arbeitsmarktdaten stützten diese Einschätzung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX