ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt FMC auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius Medical Care (FMC) nach einem starken zweiten Quartal und einem bislang 13-prozentigen Jahresplus der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 68 Euro gesenkt. Er sehe das Profil von Chancen und Risiken bei dem Dialysekonzern im zweiten Halbjahr als nicht mehr günstig an, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein neues 68-Euro-Kursziel sei das niedrigste im Analystenvergleich./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 22:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 22:05 / ET

