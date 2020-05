ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Analystin Kathryn Parker begründete das neue Anlagevotum unter anderem mit der wegen der Coronoa-Krise wohl um zwei Jahre verzögerten Geschäftserholung sowie Rezessionsrisiken in Europa und den USA. Der Aktienkurs des Modekonzerns habe allein in der vergangenen Woche um rund 16 Prozent zugelegt, was nicht gerechtfertigt sei, schrieb sie zudem in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 16:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2020 / 19:01 / ET

