ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Mister Spex mit 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Mister Spex mit "Buy" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Brillenhändler habe sich in einem attraktiven Markt mit einer modernen Marke positioniert und sollte mit seiner aggressiven Expansionsstrategie schnell weitere Marktanteile gewinnen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er traut dem Unternehmen bis 2025 jährlich ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 25 Prozent sowie eine Steigerung seiner operativen Marge (Ebitda) um 10 Prozentpunkte zu./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 12:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 19:05 / ET

