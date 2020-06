ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Deutz auf 'Buy' - Ziel hoch auf 5,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,30 auf 5,50 Euro angehoben. Der Motorenbauer sei ein typischer Frühzykliker und der zyklische Gegenwind dürfte im dritten Quartal nachlassen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der Pandemie dürften sich die Ziele für 2022 um ein bis zwei Jahre verschieben, aber ein Gewinn von mindestens einem Euro je Aktie sei machbar. Der Experte betonte das Kostenoptimierungspotenzial der Kölner sowie die Chancen im Geschäft mit elektrischen Motoren und in China./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

