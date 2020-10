ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 86 Euro angehoben. Der Ausblick für die Frachraten sei besser als bislang gedacht, schrieb Analyst Petter Haugen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Gewinnschätzungen für die Reederei angehoben./mis/ck

