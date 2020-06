ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Lufthansa auf 'Hold' und Ziel auf 9,80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Metzler hat Lufthansa von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3,80 auf 9,80 Euro angehoben. Die aufgehobenen Reisewarnungen und Grenzöffnungen in vielen Ländern wiesen einen positiven Weg aus der Corona-Krise, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft könnte damit seine Erwartungen in puncto Liquiditätserhalt übertreffen, wozu auch die starke Marktposition beitragen sollte. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2020 um bis zu 21 Prozent./edh/ag

