ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt BHP Group auf 'Overweight' - Ziel 2360 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BHP Group von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 2110 auf 2360 Pence angehoben. Im Geschäft mit Eisenerz, Kupfer und Kokskohle profitiere der Minenbetreiber von niedrigen Kosten, wodurch attraktive Cashflows und Kapitalausschüttungen ermöglicht würden, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs sei dies bislang nicht angemessen gewürdigt./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

