Andersen Global erweitert Präsenz in Afrika durch Kooperation mit Kanzlei im Kongo

Andersen Global baut seine Präsenz in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Rechtsberatungskanzlei Africa Tax & Legal Services (ATLS) weiter aus.

Die Kanzlei mit Sitz in Pointe-Noire ist international als eine der führenden Kanzleien im Kongo angesehen. Unter der Leitung des geschäftsführenden Teilhabers Eric Tasi Ndjodo bietet das aus zehn Fachleuten bestehende Team eine breite Palette von Lösungen in den Bereichen Steuern, Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Personalwesen an und betreut Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie IT, Energie sowie Erdöl und Erdgas.

„Ziel unserer Kanzlei ist es weiterhin, durch den konsequenten Ausbau unseres Wissens und unserer Ressourcen Kundenlösungen auf höchstem Niveau zu gewährleisten“, sagte Ndjodo. „Da die Anforderungen unserer Kunden immer umfangreicher werden, ergänzt die nicht exklusive Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen bei Andersen Global unsere Fähigkeit, integrierte und nahtlose Dienstleistungen für Mandanten auf der ganzen Welt anzubieten.“

„Eric Tasi Ndjodo und sein Team setzen an ihrem Markt Maßstäbe hinsichtlich der Mandantenbetreuung“, sagte der Global Chairman und CEO von Andersen, Mark Vorsatz. „Ihre ähnliche Einstellung und ihr guter Ruf dafür, erstklassige Lösungen zu liefern, machen sie zu einer perfekten Ergänzung für unsere Organisation im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Präsenz in der Region.“

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen mit Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 227 Standorten vertreten.

