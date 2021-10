Andersen Global erweitert Präsenz in Afrika mit Kooperationspartner in Kamerun

Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Afrika durch die Hinzunahme des in Kamerun ansässigen Kooperationspartners Phoenix Advisory Limited.

Phoenix Advisory besteht aus Managing Partner Albert Désiré Zang und über 10 Fachleuten. Die Firma bietet Steuerdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Konzerne, die in Kamerun und anderen afrikanischen Ländern ansässig sind.

„Jeder unserer Fachleute engagiert sich für die Betreuung der Kunden auf höchstem Niveau“, erklärte Albert. „Unser Wachstum wird durch die Bedürfnisse der Kunden angetrieben, und es ist für uns wichtig, unser Fachwissen zu erweitern und unsere Ressourcen auszubauen. Andersen Globals Engagement für qualitativ hochwertigen Service stärkt unsere Fähigkeiten, und gemeinsam werden wir unseren Kunden im In- und Ausland einen reibungslosen Service bieten.“

„Albert und seine Kollegen bilden ein hochkarätiges Team, das sich durch seine Ambitionen und Begeisterung auszeichnet“, fügte Mark Vorsatz hinzu, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Sie verfügen über außergewöhnliche Kenntnisse der Unternehmens- und Steuervorschriften in Kamerun und Afrika und teilen die Kultur und Wertvorstellungen unserer Organisation. Ihr Beitritt ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Expansionsstrategie in der Region, während wir unsere Praxis auf dem Kontinent weiter ausbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 323 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

