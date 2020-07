Andersen Global setzt Erweiterung in Karibik mit neuer Kanzlei in Surinam fort

Andersen Global baut seine Präsenz in Surinam mit einem Kooperationsvertrag mit der in Paramaribo ansässigen Kanzlei Van Dijk-Silos aus. Damit werden die rechtlichen Möglichkeiten des Unternehmens im Zuge seiner raschen Erweiterung in der Karibik weiter gestärkt.

Die vor mehr als 20 Jahren von Dr. Jennifer Van Dijk-Silos gegründete und von Managing Partner Nailah Van Dijk geleitete Full-Service-Kanzlei beschäftigt mehr als 10 Juristen und ist in allen Bereichen des Zivilrechts breit aufgestellt. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht sowie internationales Recht an, privat und öffentlich. „Wir sind stolz auf unseren Kundendienst, unsere Zuverlässigkeit und unsere Fachkompetenz“, sagte Managing Partner Nailah Van Dijk. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir unseren Mandanten erstklassige Lösungen anbieten und unsere Präsenz und unsere Leistungskapazitäten nicht nur regional, sondern auch global erweitern.“ „Van Dijk-Silos fügt unserer karibischen Expansion eine weitere Dimension hinzu und festigt unsere Präsenz in diesem wichtigen Markt“, sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. „Nailah und ihr Team zeigen höchste professionelle Standards und legen Wert auf Transparenz und Unabhängigkeit bei der Behandlung von Kundenangelegenheiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, die Plattform und die Fähigkeiten der Gruppe in dieser Region zu erweitern, wenn wir sie in unsere globale Strategie integrieren.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 183 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005904/de/ Megan Tsuei Andersen Global + 1 415 764 2700