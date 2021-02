Andersen Global setzt Expansion in Zentralasien mit einer der größten Anwaltskanzleien Turkmenistans fort

Andersen Global erweitert seine Plattform in Zentralasien im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der in Turkmenistan ansässigen Altyn Kanun LLC und stärkt damit die Präsenz des Unternehmens in der Region durch zusätzliche Reichweite.

Altyn Kanun LLC wurde 2008 gegründet und bietet Rechtsdienstleistungen für führende internationale Konzerne, Finanzinstitutionen, Investmentfonds, Regierungsbehörden und große Unternehmen auf lokaler und internationaler Ebene an. Die Full-Service-Kanzlei unter der Leitung des geschäftsführenden Partners Kerim M. Akmamedov verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Prozessführung, Streitbeilegung, Arbeitsrecht, Energiewirtschaft, Zoll und Handel, Bankwesen und Steuern. Die Kanzlei konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren wie Öl und Gas, Energie, Chemie, Bergbau, Textil, Baubranche, Transport und Logistik. „Die Bedürfnisse unserer Mandanten werden immer im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen“, sagte Kerim. „Im Laufe der Jahre hat unsere Firma Ansehen dafür gewonnen, dass sie ihren Kunden Dienstleistungen auf hohem Niveau bietet und bei der Erbringung von Dienstleistungen die höchsten Integritäts- und Transparenzstandards einhält. Die Zusammenarbeit mit den gleichgesinnten Kollegen von Andersen Global unterstützt unser Wachstum, während wir unser Dienstleistungsangebot weiter ausbauen und vertiefen.“ „Kerim und sein Team haben sich durch ihren Einsatz zu einer der führenden Kanzleien in Turkmenistan entwickelt“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Expertise im rechtlichen Umfeld des Landes. Unsere gemeinsamen Werte und unser kundenorientierter Ansatz ermöglichen eine synergetische Zusammenarbeit, die uns in die Lage versetzt, weiter zu expandieren, während wir unsere Ressourcen in der Region weiter ausbauen.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 253 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210218006024/de/ Megan Tsuei Andersen Global +1 415 764 2700