Anleger lassen wegen Omikron Vorsicht walten

Die Dax-Anleger dürften am Dienstag zurückhaltend auftreten. Es lohnt ein Blick auf die Einzelwerte BMW sowie Software AG - und auch in die Konjunktur. Denn am Vormittag aktualisiert das Ifo-Institut seine Wachstumsprognosen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008467416, DE0005190003, DE000A2GS401, US2605661048,