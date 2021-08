Anstatt vor einem Börsencrash in Panik zu verfallen, sollte man folgendes tun…

Aktien, die mit hohen Prämien gehandelt werden, können bei einem Marktcrash viel anfälliger sein als solche, die mit moderaten Kennzahlen gehandelt werden.

Die Bewertung ist eine wichtige Überlegung, aber sie ist nur eine von mehreren, die man beachten sollte.Investoren sollten darauf achten, was einem Unternehmen bevorsteht und wie rosig die Zukunft aussieht, anstatt sich einfach auf eine starke Aktie zu stürzen, die stark überbewertet sein könnte.

Wichtige Punkte

Seit dem Börsencrash im März 2020 ist der S&P 500 um unglaubliche 50 % gestiegen. Um ins rechte Licht zu rücken, wie groß diese Gewinne sind, bedenke, dass der Index von 2017 bis Ende 2019 nicht einmal um 45 % gestiegen ist. Die Gewinne, die sich in den letzten 17 Monaten angesammelt haben, sind außergewöhnlich. Du kannst das auf Kleinanleger, Meme-Aktien, Langeweile, Anreize oder eine Kombination aus all diesen und/oder anderen Faktoren schieben. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass viele Aktien im Moment zu obszönen Kennzahlen gehandelt werden.

Die Lösung besteht jedoch nicht darin, all deine Positionen zu veräußern und auf Bargeld zu setzen, während du auf eine Korrektur an den Börsen wartest. Das könnte dazu führen, dass du auf dem Weg dorthin Gewinne verpasst. Selbst die klügsten Investoren der Welt versuchen nicht, Marktabstürze vorherzusagen, weil das unmöglich ist. Anstatt dir Sorgen um einen scheinbar unvermeidlichen Absturz zu machen, kannst du trotzdem sicher an der Börse investieren, indem du Folgendes tust:

Konzentriere dich auf Aktien, die zu niedrigen Kennzahlen gehandelt werden

Eine einfache Möglichkeit, überbewertete Aktien zu erkennen, ist ein Blick auf ihre Kurs-Gewinn-Kennzahlen (KGV). Wenn das Unternehmen keine Gewinne hat, solltest du vielleicht lieber ganz die Finger davon lassen; Wachstumsaktien sind in den letzten sechs Monaten unter Druck geraten, und selbst Cathie Woods ARK Innovation ETF ist in dieser Zeit um 18 % gefallen (während der S&P 500 um 14 % gestiegen ist). Unternehmen ohne Gewinne können riskante Investitionen sein, und sie sind anfällig für Korrekturen an den Börsen.

Was ein gutes KGV ausmacht: Der S&P 500 hat historisch gesehen ein durchschnittliches KGV von etwa 15. Heute liegt es bei über 30, was höher ist als in den letzten Jahren und ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass Investoren heute mehr für Aktien bezahlen. Das bedeutet zwar nicht, dass jede Aktie, die unter einem KGV von 15 gehandelt wird, ein guter Kauf ist, aber es kann ein guter Richtwert sein.

Eine weitere Möglichkeit, den relativen Wert zu messen, ist der Vergleich von Aktien innerhalb der gleichen Branche. Zum Beispiel wird das Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals mit einem KGV von 17 gehandelt, was etwas höher ist als der Indexdurchschnitt, aber im Vergleich zu einigen der anderen großen Namen in diesem Sektor ist es billig:

JNJ KGV. DATEN VON Y-CHARTS

Die Bewertung ist jedoch nur ein Teil der Überlegungen. Du willst auch sehen, was dem Unternehmen bevorsteht und ob es wahrscheinlich in der Zukunft starke Ergebnisse produzieren wird.

Investiere in Unternehmen, die wahrscheinlich mit der Zeit wachsen werden

Unternehmen, die zu niedrigen Bewertungen gehandelt werden und mit der Umsetzung ihres Geschäftsmodells kämpfen, werden manchmal als Wertfallen bezeichnet, da sie Investoren mit ihren billig aussehenden Preisen anlocken können. Aber ein niedriges KGV ist nicht sonderlich hilfreich, wenn die Gewinne im Laufe der Zeit sinken werden. CVS Health zum Beispiel wird mit dem 15-fachen seines Gewinns gehandelt, aber die Investoren könnten sich Sorgen um die Zukunft der Einzelhandelsapotheken machen, insbesondere wenn Amazon möglicherweise eigene physische Standorte einrichtet.

Ein weiterer Blick auf Regeneron zeigt, dass es nicht nur zu einem niedrigen KGV gehandelt wird, sondern das Unternehmen auch einige starke Wachstumszahlen generiert. In seinen Ergebnissen zum zweiten Quartal, das am 30. Juni endete, stieg der Umsatz um 163 % im Jahresvergleich auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Ein wichtiger Grund für das Wachstum waren die COVID-19-bezogenen Einnahmen von REGEN-COV, seinem Antikörper-Cocktail, der Patienten mit der Krankheit behandelt. Dies fügte 2,6 Milliarden US-Dollar zu Regenerons Gewinn im vergangenen Quartal hinzu.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, warum es wichtig ist, hinter die Zahlen zu schauen. Das Unternehmen sagte im Quartalsbericht, dass es seinen Vertrag mit der US-Regierung erfüllt hat, was bedeutet, dass es nur weitere 34 Millionen US-Dollar im dritten Quartal für REGEN-COV erwartet und danach möglicherweise nichts mehr (es sei denn, es gibt einen plötzlichen Bedarf, vielleicht wegen einer Spitze von COVID-19-Fällen). Das heißt, während die Investoren dieses Wachstum in zukünftigen Perioden diskontieren können, können sie sich immer noch auf die Umsätze mit dem Augenmedikament Eylea verlassen, die im Jahresvergleich um 28 % auf 1,4 Mrd. US-Dollar stiegen. Der Umsatz mit dem Produkt war vor einem Jahr aufgrund von Lockdowns und weniger Arztbesuchen rückläufig. Jetzt, wo die Nachfrage stärker ist, sollten sich die Umsatzzahlen von Elyea weiter erholen.

Regeneron hat auch andere Produkte in seiner Pipeline, die helfen könnten, zukünftiges Wachstum zu generieren, darunter mehrere, die sich in Phase-3-Studien befinden. Insgesamt sind 37 Studien im Gange, von denen jede eine Chance für das Unternehmen darstellt. Es ist unmöglich vorherzusagen, was ein Flop und was ein Erfolg sein wird, weshalb es hilfreich sein kann, viele Optionen zu haben, um das Gesamtrisiko eines Investors zu minimieren.

Wenn du dich an die Fundamentaldaten hältst, kannst du dein Portfolio sicher halten

Wenn die Märkte morgen zusammenbrechen würden, wäre eine Aktie wie Regeneron wahrscheinlich nicht immun gegen den Ausverkauf. Aber mit einer moderaten Bewertung würde sie wahrscheinlich keinen so großen Verlust erleiden wie einige der zuvor gezeigten Aktien, die mit viel höheren Aufschlägen gehandelt werden. Und da Regeneron immer noch seine Umsätze mit Eylea und vielen anderen Produkten steigert, die in der Zukunft zum Umsatz beitragen können, würde es wahrscheinlich nicht allzu lange unten bleiben.

Regeneron ist nur ein Beispiel für eine gute Value-Aktie mit starkem Wachstumspotenzial. Der Schlüssel für Investoren, die sich Sorgen um einen Marktcrash machen, ist es, sich auf diese Arten von Investitionen zu konzentrieren, anstatt all-in auf teure Aktien zu setzen, die bei einer Korrektur für einen Ausverkauf fällig sein könnten.

Der Artikel Anstatt vor einem Börsencrash in Panik zu verfallen, sollte man folgendes tun… ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von David Jagielski auf Englisch verfasst und am 11.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon. The Motley Fool empfiehlt CVS Health, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group und Vertex Pharmaceuticals und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

