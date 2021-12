APA ots news: Drei bietet Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) ab 15. Dezember an - BILD

Wien (APA-ots) - Drei bietet ab heute die Apple Watch Series 7 mit einem größeren und fortschrittlicheren Display, verbesserter Haltbarkeit, schnellerem Laden, neuen Aluminium-Gehäusefarben und watchOS 8 an. Drei Kunden können die Apple Watch Series 7 mit dem überarbeiteten Always-On Retina Display mit deutlich mehr Bildschirmfläche und dünneren Rändern ab 15. Dezember auf drei.at und [dreiland.at] (https://www.dreiland.at) kaufen. Morgen startet der Verkauf auch in den Drei Shops und im Fachhandel. Alle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie unter [www.drei.at/apple-watch-cellular ] (https://www.drei.at/apple-watch-cellular)

Drei CEO Rudolf Schrefl: "Mit der Apple Watch Series 7 und dem stärksten Netz Österreichs machen wir das digital vernetzte Leben unserer Kunden einfacher. Wir freuen uns, die Apple Watch Series 7 und die Apple Watch SE als Mobilfunkmodelle anbieten zu können. Damit bleiben unsere Kunden mit der Drei Smart SIM verbunden und können weiterhin Anrufe tätigen und SMS empfangen, auch wenn ihr iPhone nicht in der Nähe ist."

Mit der Apple Watch Series 7 mit Mobilfunk können Kunden auch ohne ihr iPhone in der Nähe in Verbindung bleiben, Anrufe tätigen und SMS empfangen. Das Design der Apple Watch Series 7 wurde mit weicheren, abgerundeten Ecken verfeinert und das Display hat eine einzigartige brechende Kante, durch die sich bildschirmfüllende Zifferblätter und Apps nahtlos mit der Wölbung des Gehäuses zu verbinden scheinen. Mit einer Dicke von nur 1,7 mm maximieren die schmaleren Ränder der Apple Watch Series 7 den Bildschirmbereich des Displays, während die Abmessungen der Uhr selbst nur minimal verändert werden. Die Apple Watch Series 7 bietet außerdem eine für das größere Display optimierte Benutzeroberfläche, eine QWERTZ-Tastatur sowie zwei einzigartige Zifferblätter - Contour und Modular Duo - die speziell für das neue Gerät entwickelt wurden. Die Benutzer profitieren von der gleichen ganztägigen Akkulaufzeit von 18 Stunden (1), die jetzt durch eine 33 % schnellere Ladezeit ergänzt wird.

Die Apple Watch Series 7 GPS + Cellular ist bei Drei in den Größen 41 und 45 mm erhältlich und die widerstandsfähigste Apple Watch aller Zeiten, mit einem stärkeren, rissfesten Frontglas. Sie verfügt als erste Apple Watch über eine IP6X-Zertifizierung für Staubresistenz sowie die Wasserdichtigkeitsklasse WR50.(2)

Drei führt die Apple Watch Series 7 mit neuem Aluminiumgehäuse in den Farben Polarstern, Mitternacht und Grün. Die Apple Watch SE GPS + Cellular in den Größen 40 und 44 mm ist bei Drei in den Farben Gold und Spacegrau erhältlich.

Die neueste Apple Watch bietet weiterhin unverzichtbare Tools für Gesundheit und Wellness, darunter einen elektrischen Herzsensor und eine EKG-App(3) sowie einen Blutsauerstoffsensor mit App.(4) watchOS 8.3 hilft Nutzern dabei, gesund, aktiv und vernetzt zu bleiben, und zwar durch neue Workout-Typen, die neue Mindfulness-App, innovative Funktionen für die Barrierefreiheit, einen besseren Zugang zu Apple Wallet und mehr Funktionen in der Home-App sowie Verbesserungen bei Messages und der Fotos-App.

Zum Start des Verkaufs der Apple Watch Series 7 und Apple Watch SE Mobilfunkmodelle bietet Drei die kostenlose Aktivierung der SmartSIM zum Mobilfunktarif an und erhebt sechs Monate lang keine monatliche SmartSIM-Gebühr. Die Aktion gilt für alle Kunden, die eine Apple Watch ab 15. Dezember neu aktivieren. Weitere Details zu Preisen und Datentarifen finden Sie unter [www.drei.at/apple-watch-cellular] (https://www.drei.at/apple-watch-cellular).

Weitere Informationen zu Apple Produkten finden Sie unter [https://www.apple.com/at/] (https://www.apple.com/at).

(1) Die Batterielaufzeit variiert je nach Nutzung. Schnelleres Aufladen ist nicht in allen Regionen verfügbar.

(2) Die Apple Watch Series 7 ist nach der ISO-Norm 22810:2010 wassergeschützt bis zu 50 Meter. Das bedeutet, dass sie für Aktivitäten in seichtem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet sind. Die Apple Watch Series 7 sollte jedoch nicht zum Sporttauchen, Wasserskifahren oder für andere Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden. Edelstahl- und Lederarmbänder sind nicht wasserdicht.

(3) Die EKG-App ist nicht in allen Regionen verfügbar.

(4) Der in der App gemessene Blutsauerstoffwert ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt, auch nicht für Selbstdiagnosen und Arztgespräche, und eignet sich nur für allgemeine Fitness- und Wellness-Nutzung.

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

