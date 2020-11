APA ots news: ifainvest.at: "DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023" vollständig platziert - BILD

* "DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023" zu 100 % platziert * Über die Anleihe konnten Investoren am Projekt DANUBEFLATS mitwirken * Weitere Anleihen auf ifainvest.at geöffnet: "4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" und "IFA AG Unternehmensanleihe 4 % Anleihe 2020-2025"

Die Unternehmensanleihe "DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023" wurde vollständig platziert. Durch Beteiligung an der Anleihe hatten Investoren die Möglichkeit, am Projekt DANUBEFLATS, Österreichs höchstem Wohnturm, mitzuwirken. Die Zeichnung erfolgte über die österreichische Online-Plattform [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/).

DANUBEFLATS fasziniert mit überragender Architektur, 48 Stockwerken in High-End-Ausstattung sowie Wohnkomfort und Services, die neue Standards setzen. Highlights wie die einzigartige Lage direkt am Wasser, das spektakuläre Wien-Panorama und optimale Verkehrsanbindung an City und Flughafen überzeugen. Das Projekt DANUBEFLATS ist bereits in Bau und wird 2023 fertiggestellt.

Attraktive Investments mit kurzfristigem Anlagehorizont Über [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/) können Investoren aktuell an einem weiteren zukunftsweisenden Immobilienprojekt mitwirken. Die Unternehmensanleihe "4,25 % Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" (ISIN: AT0000A2GLL7) wurde im Sommer 2020 zur Zeichnung geöffnet, bereits jetzt sind rund 30 % des Anleihevolumens in Höhe von 8 Mio. Euro platziert. Emittentin der Unternehmensanleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft von Planquadr.at und SORAVIA. Investoren können sich ab 100.000 Euro beteiligen.

Darüber hinaus haben Investoren Gelegenheit, sich auch direkt am Erfolg von IFA zu beteiligen. Anleger können die "IFA AG Unternehmensanleihe 4 % Anleihe 2020-2025" (ISIN: AT0000A2JST9) ab einem Mindestinvestment in Höhe von 10.000 Euro zeichnen und von einer Fixverzinsung in Höhe von 4 % p.a. über eine Laufzeit von 50 Monaten profitieren. Als zusätzlicher Benefit berechtigt die Anleihe begünstigte Personen zur Geltendmachung des Gewinnfreibetrags §10 EStG bei Zeichnung bis einschließlich 10. Dezember 2020 und kann zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen im Sinne des §14 EStG herangezogen werden.

Hinweise: Für weitere Informationen zum Gewinnfreibetrag sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater. Für die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags ist jeder Anleihegläubiger selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Dies stellt eine Marketingmitteilung der IFA Invest GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Unternehmensanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 15.10.2020 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz und unter www.ifa.at sowie unter www.ifainvest.at erhältlich ist. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des gebilligten Prospekts. IFA Invest GmbH ist ein vgV der DonauCapital Wertpapier GmbH und stellt klar, dass sämtliche Finanzinstrumente unter der Haftung und für Rechnung der DonauCapital vermittelt werden.

Diese Information stellt weiters eine Marketingmitteilung der Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die "4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Mehr auf www.ifainvest.at.

Über ifainvest.at ifainvest.at ist das österreichische Online-Portal für Unternehmensanleihen und Investments mit Immobilienbezug mit kurz- und mittelfristiger Laufzeit und KESt-Endbesteuerung. Betreiber der Plattform ist die IFA Invest GmbH, ein Tochterunternehmen von IFA Institut für Anlageberatung AG. Sie erbringt ihre Dienstleistungen im Rahmen der Anlagevermittlung in offener Stellvertretung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, D-94161 Ruderting. [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/)

Über IFA - Institut für Anlageberatung Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren - das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 469 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. [www.ifa.at] (http://www.ifa.at/)

