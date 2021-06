Apple: Es bleibt spannend um das Projekt Apple-Car – Tech-Riese rekrutiert Ex-Topmanager von BMW

In den vergangenen Monaten sind die Spekulationen über ein tieferes Engagement von Apple in den Elektroauto-Sektor wieder ins Rampenlicht gerückt, da Apple mit dem südkoreanischen Hyundai-Konzern und seiner Marke Kia in Verhandlungen über eine Kooperation stand. Dann teilte Hyundai aber mit, dass es derzeit keine Gespräche mit Apple über die Entwicklung von selbstfahrenden Autos gebe und es herrschte wieder eine Weile Ruhe zu dem Thema.

Jetzt haben die Spekulationen einmal mehr neue Nahrung erhalten, denn Apple hat einen ehemaligen BMW-Manager verpflichtet, der zuletzt ein Elektrofahrzeug-Startup führte. Ulrich Kranz arbeite jetzt für Apple, bestätigte der iPhone-Konzern in der Nacht zum Freitag den Tech-Blogs „The Verge“ und „TechCrunch“, ohne weitere Details zu nennen. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wird Kranz bei Apple im Team des ehemaligen Tesla-Managers Doug Field arbeiten, der ein Autoprojekt leitet.

Kranz gehörte bei BMW zu den Entwicklern des Elektromobils i3 und des Sportwagens i8. Danach war er zunächst beim Elektroauto-Startup Faraday Future und gründete dann die Firma Canoo mit. Bis April war er Chef von Canoo. Apple habe ihn wenige Wochen später an Bord geholt, schrieb Bloomberg.

Apple entwickelt bereits seit Jahren Technologie für das autonome Fahren und testet zu Roboterautos umgebaute SUV der Toyota-Luxusmarke Lexus auf öffentlichen Straßen. Am Anfang des bereits seit mehr als fünf Jahren laufenden Autoprojekts zeigte Apple auch schon Prototypen an Zulieferer, danach wurde es jedoch vor allem auf Software ausgerichtet. Das unter dem Namen „Titan“ laufende Projekt soll angeblich im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Unklar ist jedoch immer noch, ob es ein komplett hauseigenes Auto sein soll, oder Apple sich lediglich auf das autonome Fahrsystem konzentriert. Nach der Absage von Hyundai fehlt es weiterhin an einem Partner mit den nötigen Ressourcen für eine groß anglegte Serienproduktion.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Robson90 / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.