Apple wirft "Fortnite" aus App Store - Entwickler reagiert mit Klage

San Francisco (Reuters) - Nachdem Apple "Fortnite" aus seinem App Store geworfen hat, verklagt der Entwickler des Videospiels den US-Technologieriesen.

Epic Games wirft dem iPhone-Hersteller vor, er missbrauche seine Marktstellung. Mit der am Donnerstag bei einem Gericht in Kalifornien eingereichten Klage strebt das Unternehmen keinen Schadenersatz an, sondern eine einstweilige Verfügung, die Konsequenzen für einige von Apples App-Store-Praktiken haben könnte.

Apple streicht in der Regel einen Anteil der Umsätze ein, die mit Anwendungen in seinem App-Store gemacht werden. Epic hatte eine neue Bezahlmethode bei "Fortnite" eingeführt, was Apple als Verstoß gegen seine App-Store-Richtlinien wertet. Auch Google entfernte "Fortnite" aus seinem Play Store. Epic äußerte sich zunächst nicht zu der Frage, wie es zum Vorgehen Googles stehe.