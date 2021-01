Applied Industrial Technologies erhöht die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der amerikanische Industriezulieferer Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN: US03820C1053, NYSE: AIT) wird eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents auszahlen.Im Vergleich zum Vorquartal (32 Cents) ist dies eine Anhebung um 3,125 Prozent. Es ist die zwölfte jährliche Anhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 26. Februar 2021 (Record date: 16. Februar 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 73,10 US-Dollar (Stand: 28. Januar 2021) einer Dividendenrendite von 1,81 Prozent.

Der Firmensitz von Applied Industrial Technologies befindet sich in Cleveland, im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen ist 1923 gegründet worden und hat im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Dezember 2020) einen Umsatz von 751,29 Mio. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 833,4 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 28. Januar berichtet wurde. Der Verlust lag bei 5,33 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 38,03 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Anfang des Jahres liegt das Unternehmen an der Wall Street mit 6,27 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Januar 2021).

