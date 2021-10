Aqara führt ein Partnerprogramm ein, um Smart-Home-Installateure beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat den Start seines „Professional Partners“-Programms für Smart-Home-Installateure und -Integratoren bekannt gegeben. Das „Professional Partners“-Programm nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Aqara in der Smart-Home-Branche und sein umfassendes Angebot an Smart-Home-Produkten, fortschrittlichen Technologien, Lösungen und Tools, um professionelle Installateure bei der Erweiterung ihres Serviceangebots und dem Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Das Programm richtet sich auch an das breitere professionelle Umfeld wie z. B. Installateure von Beschattungsanlagen, auf intelligente Schlösser spezialisierte Schlosser, Installateure von Heimkinos, Innenarchitekten und Elektriker, die sich dem Aqara-Partnernetzwerk anschließen möchten.

Aqara verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Qualitätsprodukten für Verbraucher auf globaler Ebene und möchte sich nun mit der Fachwelt zusammenschließen, um die Verbreitung der Smart-Home-Technologie weltweit zu fördern. Das Partnerprogramm von Aqara bietet Teilnehmern zahlreiche Vorteile:

Bevorzugter Zugang zu neuen Produkten von Aqara

Spezielle Aktionspreise für ausgewählte Produkte

Umfassende Produktschulung und Ressourcen

Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit interessierten Aqara-Nutzern aus der näheren Umgebung

Marketingunterstützung

Im Oktober 2021 hat Aqara ein exklusives Smart Roller Shade Controller Package als zeitlich begrenzte Werbeaktion im Rahmen des „Professional Partners“-Programms eingeführt. Der Smart Roller Shade Controller ist die internationale Version des beliebtesten Jalousie-Motors von Aqara, der für die Automatisierung einer Vielzahl von Jalousien und sogar von Projektionsleinwänden konzipiert wurde. In Verbindung mit einem Aqara-Hub ermöglicht der Controller die Steuerung von Rollläden über Mobiltelefone, Sprachbefehle (Apple Siri, Google Assistant, Yandex Alice, Naver Clova usw.), voreingestellte Zeitpläne sowie über Hausautomatisierungsfunktionen, bei denen die Jalousien durch Beleuchtungsbedingungen, menschliche Bewegungen, Raumtemperatur usw. ausgelöst werden können.

Weitere Informationen über das „Professional Partners“-Programm oder die Registrierung für das Smart Roller Shade Controller Package erhalten Sie auf unserer Website.

Über Aqara

Das 2016 gegründete Unternehmen Aqara ist ein führender Smart-Home-Anbieter mit Niederlassungen in New York und Shenzhen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Smart-Home-Produkten und -Lösungen an, die elegant gestaltet, langlebig und einfach zu bedienen sind. Das Produktsortiment reicht von einer Vielzahl intelligenter Sensoren über Schalter und Vorhangsteuerungen bis hin zu intelligenten Türschlössern. In den vergangenen Jahren hat Aqara mehr als 600 Aqara-Stores eröffnet, um stärker personalisierte Smart-Home-Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen anzubieten.

Aqara bedient derzeit mehr als 2 Millionen Kunden weltweit, mit Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, der EU, Russland, Südostasien, Korea und China. Das Unternehmen bietet außerdem eine der umfassendsten HomeKit-kompatiblen Smart-Home-Lösungen auf dem Markt an, und seine Produkte sind auch in Apple Stores in Europa und Asien zu finden. Aqara hofft, mit dem weiteren Ausbau seiner globalen Präsenz mehr Haushalte auf der ganzen Welt mit intelligenter Haustechnik versorgen zu können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und auf unseren sozialen Plattformen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211019005030/de/

Michell Li

E-Mail:media@aqara.com Telefonnummer: 8618501199430