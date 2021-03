Arbeitskräftenachfrage zieht wieder an

Berlin (Reuters) - Nach einem deutlichen Rückgang durch die Corona-Pandemie verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) wieder mehr Stellenangebote.

Die aufgrund des Teillockdowns seit November verhaltene Arbeitskräftenachfrage zeige sich nun deutlich belebt, erklärte die Behörde am Dienstag. Der Stellenindex der BA sei im März um vier Punkte auf 102 Punkte gestiegen und liege damit erstmals seit März 2020 wieder über dem Referenzwert von 100. Im Vergleich zum Februar hätten die Stellenmeldungen in fast allen Branchen zugenommen. Aus der Landwirtschaft und auch aus dem Gastgewerbe seien im März deutlich mehr Stellen gemeldet worden. Ein merkliches Plus sei auch bei Sonstigen Dienstleistungen wie etwa Friseuren, im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe registriert worden.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Bilanz aber weiter negativ aus. Außer in der Landwirtschaft und im Baugewerbe sei der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen im März 2021 in allen Branchen geringer als im März 2020. Mit knapp einem Viertel des Rückgangs gehe dabei ein großer Teil auf die Zeitarbeit zurück.