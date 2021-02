Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt trotz zweiter Corona-Welle

Paris (Reuters) - Trotz der zweiten Corona-Welle ist die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich am Jahresende 2020 geschrumpft.

Sie nahm von Oktober bis Dezember um 340.000 auf 2,4 Millionen ab, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank von 9,1 auf 8,0 Prozent und lag damit nur noch um 0,1 Punkte über dem Niveau des vierten Quartal 2019, dem letzten Quartal vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Zwar stieg die Beschäftigung am Jahresende, doch nahm zugleich die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden wegen der Corona-Beschränkungen für viele Branchen wie das Gastgewerbe ab. Außerdem konnten sich viele Franzosen im Lockdown nicht aktiv auf Jobsuche begeben, weil viele Unternehmen geschlossen blieben. Normalerweise wären sie als arbeitslos gezählt worden.

Präsident Emmanuel Macron will die Arbeitslosenquote bis zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit 2022 auf sieben Prozent drücken. Bei seinem Antritt 2017 lag sie bei 9,5 Prozent. Die Corona-Krise ließ die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone 2020 um 8,3 Prozent einbrechen. Die Regierung rechnet trotz anhaltender Pandemie-Beschränkungen mit einer kräftigen Konjunkturerholung im Jahresverlauf. Sie geht von einem Wachstum von etwa sechs Prozent aus - ungeachtet der nur schleppend angelaufen Impfkampagne in Frankreich.