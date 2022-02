Arbeitsministerium sieht Basisschutz in Arbeitswelt als nötig an

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesarbeitsministerium sieht Basismaßnahmen gegen Corona-Infektionen auch in der Arbeitswelt weiterhin als nötig an. Die genaue Fortdauer einzelner Regelungen bleibe zu diesem Zeitpunkt allerdings noch abzuwarten, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium.

Die Infektionszahlen würden noch für einen relevanten Zeitraum bedenklich hoch bleiben, hieß es aus dem Haus von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Weiterhin brauche es angepasste Maßnahmen in allen Lebensbereichen, um den Übergang von der Pandemie zur Endemie kontrollierbar und damit möglichst kurz zu gestalten. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte Basisschutzmaßnahmen auch über den 19. März hinaus angekündigt. Seither gibt es Streit über deren Umfang. Im Arbeitsministerium hieß es, auch in der Arbeitswelt seien solche Maßnahmen notwendig, um einen Infektionseintrag in die Unternehmen zu minimieren. Konkrete Angaben etwa zur Zukunft von Homeoffice-Regeln machte das Ministerium vorerst nicht./bw/DP/nas