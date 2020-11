Armenien meldet Einstellung der Kämpfe in Bergkarabach

Eriwan (Reuters) - In der zwischen Armenien und Aserbaidschan umkämpften Kaukasusregion Bergkarabach sind nach Angaben der armenischen Regierung alle Kämpfe eingestellt worden.

Die Lage in der Region sei ruhig, sagte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Eriwan am Dienstag. Kurz zuvor hatte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan noch gesagt, die Kämpfe seien auch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe nicht vollständig zu einem Ende gekommen.

Armenien, Aserbaidschan und Russland hatten am frühen Dienstagmorgen mitgeteilt, sie hätten eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Kämpfe nach mehr als einem Monat zu stoppen. Hunderte Menschen wurden bei den Auseinandersetzungen getötet.

In Bergkarabach leben überwiegend christliche Armenier. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hatte. Die Türkei hat sich hinter Aserbaidschan gestellt, während Russland und Armenien ein Verteidigungsbündnis unterhalten.