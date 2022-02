Asselborn zu Sanktionen: So etwas hat die Welt noch nicht gesehen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die neuen EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine als "historisch" bezeichnet. "So etwas hat die Welt noch nicht gesehen", sagte er vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen am Freitag in Brüssel. Er glaube, dass die Sanktionen greifen werden. Er sei auch dafür, dass noch ein weiteres Paket mit Strafmaßnahmen gegen Russland geschnürt werde.

Zudem verteidigte Asselborn die Entscheidung, Russland vorerst nicht vom Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. "Wir können neben dieser Krise, die wir jetzt haben, nicht noch eine Welthandelskrise provozieren", sagte er. Man könne derzeit nicht abschätzen, welche Auswirkungen ein solches Vorgehen auf den Weltmarkt habe. Er betonte aber, dass die Debatte darüber nicht vom Tisch sei.

Darüber hinaus sagte Asselborn, dass Luxemburg Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen werde. Er hoffe, dass in der Europäischen Union in Zukunft kein Land einen Unterschied zwischen Flüchtlingen aus dem Osten und dem Süden machen werde. "Es ist gut, dass jetzt die Herzen aufgehen und die Grenzen aufgehen im Osten", sagte der Luxemburger./mjm/DP/ngu