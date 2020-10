Assurant Acquires übernimmt den Mobilgeräte-Inzahlungnahme-Innovator HYLA Mobile

Weitere Stärkung der Position von Assurant als führendes Unternehmen bei Eintausch- und Upgrade-Programmen und Vertiefung der Ausrichtung auf einen vernetzten Lebensstil





Verdopplung des Geräteverarbeitungsvolumens und Erweiterung von Gerätevielfalt, Talenten, patentierten Technologien und Fähigkeiten; Vergrößerung des Kundenstamms in Nordamerika und Japan





Steigerung des Kundennutzens bei gleichzeitiger Bereitstellung eines konkurrenzlosen Kundenerlebnisses und Schaffung eines umweltfreundlichen Geräte-Ökosystems





Verbesserte Möglichkeiten zur Wertschöpfung aus dem bevorstehenden 5G-Smartphone-Upgrade-Zyklus



Assurant (NYSE:AIZ), ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Lifestyle- und Wohnlösungen, die größere Verbraucherkäufe unterstützen, schützen und miteinander verbinden, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von HYLA Mobile bekannt, einem führenden Anbieter von Smartphone-Software- sowie Inzahlungnahme- und Upgrade-Services. Es wird erwartet, dass die Transaktion - vorbehaltlich behördlicher und anderer üblicher Abschlussgenehmigungen - bis Ende 2020 abgewickelt wird.

Die Übernahme wird die Eintausch- und Upgrade-Programme von Assurant durch die Verdopplung des Geräteverarbeitungsvolumens bei gleichzeitiger Erweiterung der Gerätevielfalt, Talente, patentierten Technologien und Fähigkeiten weiter stärken. Zusammen werden beide Unternehmen mehr als 30 Eintausch- oder Upgrade-Programme weltweit betreuen und für den bevorstehenden 5G-Smartphone-Upgrade-Zyklus besser aufgestellt sein. Es wird erwartet, dass dieser Zyklus das Interesse der Verbraucher an der Nutzung von Eintauschprogrammen zur Finanzierung des Kaufs neuer Geräte anregen wird.

“Assurant vertieft weiterhin seine Ausrichtung auf einen vernetzten Lebensstil und investiert in Lösungen, die unseren Kunden helfen, das Kundenerlebnis über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg besser zu verwalten”, sagte Keith Demmings, EVP und President of Global Lifestyle bei Assurant. “Eintausch- und Upgrade-Programme sind integrale Bestandteile des Gerätelebenszyklus, und die Kombination der patentierten Softwaretechnologie und der Trade-In-Kapazität von HYLA mit den Fähigkeiten von Assurant zum durchgängigen Lebenszyklusmanagement mobiler Geräte wird es uns ermöglichen, neue Wege zu verbraucherorientierten Innovationen zu finden und die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Programme für unsere Partner zu verbessern.”

HYLA stützt sich auf einen einzigartigen SaaS-Ansatz (Software-as-a-Service), um die Eintausch- und Upgrade-Programme sowie die Verarbeitung und die Bereitstellung von Geräten über alle Kanäle hinweg zu unterstützen. HYLA erhöht auch die Akzeptanz von Inzahlungnahmen, indem das Unternehmen den Verbrauchern eine einfache Möglichkeit bietet, ein Inzahlungnahme-Angebot für ihr mobiles Gerät ohne persönliche Inspektion einzuholen, was eine kontaktlose Transaktion ermöglicht. Zusammen werden die Eintausch- und Upgrade-Programme beider Unternehmen Nachhaltigkeitspraktiken durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Mobilgeräten fördern.

“Wir sind begeistert von diesem Beitritt zu Assurant, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Geräte-Lebenszyklus-Managements mit einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte und einem kontinuierlichen Streben nach Innovation, das darauf abzielt, den steigenden Bedürfnissen seiner Kunden und ihrer Endverbraucher Rechnung zu tragen”, sagte Biju Nair, President und CEO von HYLA Mobile. “Wir teilen die gleiche Philosophie, ständig nach Wegen zu suchen, um das Mobilgeräte-Erlebnis für die Verbraucher besser und für unsere Partner effizienter zu gestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der wir mehr kundenorientierte Innovationen auf den Markt bringen können, insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung von 5G bei unseren Kunden.”

Über Assurant

Assurant, Inc. (NYSE:AIZ) ist ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Lifestyle- und Wohnlösungen, die größere Verbraucherkäufe unterstützen, schützen und miteinander verbinden. Im Vorgriff auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Verbraucher arbeitet Assurant gemeinsam mit weltweit führenden Marken daran, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und ein verbessertes Kundenerlebnis zu vermitteln. Assurant, ein Fortune-500-Unternehmen mit einer Präsenz in 21 Ländern, bietet Mobilgeräte-Lösungen, erweiterte Serviceverträge, Fahrzeugschutzdienste, vorfinanzierte Bestattungsversicherungen, Mieterversicherungen,Warenkredit-Versicherungsprodukte und andere Spezialprodukte an. Die Assurant Foundation stärkt die Gemeinschaften durch die Unterstützung von gemeinnützigen Partnern, die dazu beitragen, die Orte zu schützen, an denen die Menschen leben und sich entwickeln können, sich mit lokalen Ressourcen zu vernetzen, zur Inklusion anzuregen und Führungspersönlichkeiten der Zukunft aufzubauen.

Mehr erfahren Sie auf assurant.com oderr auf Twitter @AssurantNews.

Über HYLA Mobile

HYLA Mobile ist ein führender Anbieter von Retourenmanagement-, Diagnose- und Wiederverwendungslösungen für mobile Geräte, die von führenden Wachstumsinvestoren und Fonds wie Kleiner Perkins Caufield & Byers, Silver Lake Kraftwerk, OpenAir Equity Partners, RRE Ventures, SJF Ventures und NGEN Partners unterstützt werden. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 arbeitet HYLA an der Entwicklung von Technologien und Lösungen, die den Lebenszyklus von Mobilgeräten verlängern, um dadurch wirtschaftliche Chancen zu schaffen, neuen Nutzern den Zugang zu Informationen zu ermöglichen und gleichzeitig zum Schutz unseres Planeten beizutragen. Die Führungsrolle von HYLA bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft wurde kürzlich vom Weltwirtschaftsforum anerkannt, in dem HYLA als Finalist für den prestigeträchtigen Circulars Award nominiert und unter den Top-10-Unternehmen gelistet wurde, die die Kreislaufwirtschaft weltweit fördern. Pitchbook bewertete HYLA als eines der wertvollsten Start-ups des Landes im Jahr 2019.

HYLA kooperiert mit führenden Mobilfunkbetreibern, Einzelhändlern, OEMs, Versicherern und Online-Marken bei der Bereitstellung eines Lebenszyklusmanagements für gebrauchte Mobilgeräte. HYLA verlängert die Lebensdauer dieser Geräte für Endbenutzer auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung eines Zugangs zu erschwinglicher, qualitativ hochwertiger Mobilfunk-Technologie sowohl auf entwickelten als auch aufstrebenden Märkten und trägt zugleich zur Senkung der Kosten von Versicherungsprogrammen bei. Weitere Informationen unter hylamobile.com.

###

Safeafe-Harbor-Erklärung

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere diejenigen in Bezug auf die geplante Übernahme von HYLA Mobile sowie alle Aussagen bezüglich der voraussichtlichen zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit, der Geschäftsaussichten, des Wachstums und der Betriebsstrategien des Unternehmens und ähnlicher Angelegenheiten, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Alle in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unserer historischen Leistung sowie auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen. Die Einbeziehung dieser zukunftsgerichteten Informationen sollte nicht als eine Zusicherung durch uns oder eine andere Person angesehen werden, dass unsere zukünftigen Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Entwicklungen. Eine ausführliche Erörterung der Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen könnten, finden Sie unter den Faktoren in den Berichten, die wir bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") einreichen, unter anderem in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und den Quartalsberichten auf Formular 10-Q in der jeweils bei der SEC eingereichten Form.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028006097/de/

Medien:



Linda Recupero

Senior Vice President, Enterprise Communication

201.519.9773

linda.recupero@assurant.com



Investor Relations:



Suzanne Shepherd

Senior Vice President, Investor Relations

201.788.4324

suzanne.shepherd@assurant.com



Sean Moshier

Assistant Vice President, Investor Relations

914.204.2253

sean.moshier@assurant.com