AstraZeneca kündigt weiteres Wachstum für 2021 an

Frankfurt (Reuters) - Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca will im neuen Geschäftsjahr seinen Wachstumskurs beibehalten.

Für 2021 stellte AstraZeneca ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im niedrigen Zehnerprozentbereich in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll stärker zulegen auf 4,75 bis 5,00 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um zehn Prozent auf 26,6 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 18 Prozent auf 4,02 Dollar. Gute Geschäfte mit seinen Arzneimitteln halfen AstraZeneca dabei über die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinweg.

Der Pharmariese stand im vergangenen Jahr vor allem wegen seines Covid-19-Impfstoffs in den Schlagzeilen, der im Januar eine bedingte Marktzulassung in der EU erhalten hatte. Zudem fädelte AstraZeneca vor kurzem den größten Zukauf in seiner Firmengeschichte ein und will den US-Arzneimittelhersteller Alexion für 39 Milliarden Dollar schlucken. In den Prognosen für das laufende Jahr sind Geschäfte mit dem Impfstoff noch nicht enthalten.