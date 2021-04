Atien Frankfurt Schluss: Dax gibt Gewinne auf letzten Metern ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag nach einem lange freundlichen Handelsverlauf seine Gewinne doch noch eingebüßt. Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex 0,12 Prozent tiefer bei 15 135,91 Punkten.

Vor allem angesichts des deutlichen Rückschlags vom Vortag steht unter dem Strich ein Wochenverlust von fast 1 Prozent zu Buche. Für den April weist der Dax indes ein Plus von knapp 0,9 Prozent aus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag letztlich 0,16 Prozent auf 32 704,67 Punkte./gl/he