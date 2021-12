Attensi und SAP SuccessFactors gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Lernen und Entwicklung zu revolutionieren

Als Weltmarktführer in ihren eigenen Bereichen werden SAP SuccessFactors und Attensi die Art und Weise, wie Unternehmen mit Lernen und Entwicklung in der Geschäftswelt arbeiten, revolutionieren und spannende Lernerfahrungen basierend auf Gamification- und Simulationstechnologie schaffen

SAP SuccessFactors ist die führende Human Capital Management (HCM)-Lösung, die Kunden hilft, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, die besten Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten und eine ganzheitliche Mitarbeiterreise über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg sicherzustellen. Attensi bietet bahnbrechendes Gamification- und simulationsbasiertes Training. Durch diese Zusammenarbeit werden die Partner ein innovatives Lernerlebnis bieten, das unter anderem Spieltechnologien und Wettbewerbselemente verwendet. Die Zusammenarbeit bedeutet, dass die beiden Plattformen zusammenarbeiten, um eine einheitliche Benutzererfahrung und einen natürlichen Datenfluss mit der Zuweisung und Nachverfolgung von Lernen sowie Kompetenz und Entwicklung zu gewährleisten.

„Wir befinden uns derzeit in einer Ära des Wandels und der rasanten technologischen Entwicklung, in der Lernen und Kompetenzentwicklung für Unternehmen immer wichtiger werden. Es ist unglaublich lohnend, erfolgreiche ‚Scale-ups‘ von HR-Technologie wie Attensi zu nutzen, damit wir innovative Technologien wie diese als Teil unseres offenen Ökosystems zum Nutzen unserer schnell wachsenden Kundengemeinschaft anbieten können.“

– Jens Conradi, Sales Director, SAP SuccessFactors

Die von Attensi angebotenen Lösungen kombinieren fortschrittliche 3D-Simulation mit tiefen Einblicken in das menschliche Verhalten und die Psychologie. Mitarbeiter treffen auf virtuelle Szenarien, die individuell auf das jeweilige Unternehmen angepasst sind und reale Erfahrungen aus der Unternehmensrealität erlebbar machen. Wenn sich die Mitarbeiter weiterentwickeln, erhalten sie schulisches, personalisiertes Feedback und Bewertungen ihrer Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie mit Attensi Mitarbeiter mit automatisierten Kampagnen und Kommunikation einbinden. Als Manager können Sie Ihrem Team ganz einfach in Echtzeit folgen, Ihren Mitarbeitern Feedback geben und die Auswirkungen des Lernens messen.

„Die Zusammenarbeit mit SAP SuccessFactors ist für Attensi von strategischer Bedeutung. Wir können Kunden, die SuccessFactors verwenden, jetzt eine nahtlose Lernerfahrung bieten, bei der die besten Elemente von SuccessFactors mit den Lösungen und der Plattform von Attensi zusammenspielen. Dies ermöglicht eine noch bessere und schnellere Kompetenzentwicklung und ein Verhaltenstraining für Millionen von Mitarbeitern in den Unternehmen, die SuccessFactors einsetzen.“

– Trond Aas, CEO, Attensi

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Attensi Technologieplattform! Mit dem Erreichen aller von SAP für den Eintritt in eine Partnerschaft erforderlichen Qualifikationen wird Attensi als Top-Player auf diesem Gebiet anerkannt. Wir freuen uns sehr, unseren Benutzern Zugang zu weltweit führender Lerntechnologie zu bieten, die nahtlos in der globalen Plattform von SAP SuccessFactor bereitgestellt wird.“

– Anne Lise Waal, CTO & COO, Attensi

Über Attensi

Attensi bietet eine simulationsbasierte Lerntechnologie der nächsten Generation, die auf Spielmechanik und Verhaltenspsychologie basiert, die KPIs beeinflusst und Veränderungen in großen Unternehmen vorantreibt. Attensi hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Deutschland und hat über 500 Simulationslösungen in über 20 Sprachen an eine globale Benutzerbasis geliefert.

Über SAP SuccessFactors

Die Lösungen von SAP helfen mehr als 400.000 Kunden auf der ganzen Welt, besser zusammenzuarbeiten, indem sie Geschäftseinblicke effizienter nutzen. Ursprünglich bekannt für ERP-Software, hat sich SAP zum Marktführer für Geschäftsanwendungen und damit verbundene Dienstleistungen für Daten, Analysen und intelligente Technologien entwickelt.

SAP SuccessFactors ist eine cloudbasierte, ganzheitliche HR-Lösung, die die gesamte Mitarbeiterreise einschließlich Rekrutierung, Onboarding, Talententwicklung, Gehaltsabrechnung und HR-Analyse unterstützt. SAP SuccessFactors bietet personalisierte Benutzererfahrungen, die die Kompetenzentwicklung und engagiertere und produktivere Mitarbeiter fördern. SAP SuccessFactors hat 200 Millionen Benutzer in über 7.000 Unternehmen weltweit, davon über 40 in Norwegen. Die Lösung ist in 101 Ländern verfügbar und unterstützt 43 Sprachen.

