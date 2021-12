Daten zeigen die Bedeutung serieller Genomtests zur angemessenen Anpassung von Brustkrebsbehandlungsplänen

Agendia, Inc. weltweit führend im Bereich der Präzisionsonkologie bei Brustkrebs, hat heute für MammaPrint® und BluePrint® auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 (SABCS 2021) Daten vorgestellt, die ihre Fähigkeit zur Vorhersage der Behandlungsergebnisse nach einer neoadjuvanten Chemotherapie (NAC) für die Patientinnen zeigen.

Das Poster mit dem Titel MammaPrint and BluePrint are prognostic of outcome following neoadjuvant chemotherapy (MammaPrint und BluePrint prognostizieren das Behandlungsergebnis nach einer neoadjuvanten Chemotherapie) präsentiert Ergebnisse, die zeigen, dass MammaPrint und BluePrint präzise mit der Chemosensitivität und den Ergebnissen mit Blick auf die mit einer NAC behandelten Patientinnen korrelierten. Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Cedars-Sinai Medical Center durchgeführt.

Insbesondere wurde etwa einer von vier Tumoren, die vor der NAC als MammaPrint High Risk (Luminal B) eingestuft waren, bei der Gewebeanalyse nach der Behandlung schließlich als MammaPrint Low Risk (Luminal A) klassifiziert. Für Patientinnen, bei denen die Tumore in MammaPrint Low Risk reklassifiziert wurden, ergaben sich im Vergleich zu Patientinnen, die nach der Behandlung weiterhin ein hohes Risiko hatten, bessere Fünfjahresergebnisse. Die Daten deuten auf die Rolle hin, die serielle Genomtests spielen können, um die richtige Klassifizierung von Brustkrebstumoren nach einer NAC-Behandlung festzulegen und den Behandlungsplan und die Prognose für die einzelnen Frauen somit künftig angemessen zu gestalten.

„Durch eine vor und nach einer NAC stattfindende Analyse des Gewebes von Patientinnen mit Resterkrankung per MammaPrint und BluePrint gewinnen wir neue Erkenntnisse über den klinischen Nutzen und die potenziellen Auswirkungen auf Behandlungsentscheidungen angesichts der biologischen Veränderungen, die nach dem ersten Eingriff auftreten können“, sagte Alice P. Chung, MD, Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, Cedars-Sinai Medical Center. „Eine präzise genomische Klassifizierung eines Tumors ist insbesondere mit Blick auf diese Ergebnisse von entscheidender Bedeutung, denn einer von vier Hochrisikotumoren wurden in Niedrigrisikotumore reklassifiziert – und diese Einblicke können erheblichen Einfluss auf unsere Behandlungsplanungsgespräche mit Patientinnen haben.“

Die auf der SABCS 2021 vorgestellte Analyse umfasst Daten von 128 Frauen (Durchschnittsalter 50 Jahre) mit Brustkrebs im frühen Stadium (EBC), I-III, aller klinischen Subtypen, die zwischen 2007 und 2016 am Cedars-Sinai Medical Center mit einer NAC behandelt wurden. Von den 111 vorbehandelten Tumoren hatten als per MammaPrint eingestufte Hochrisikotumore eine signifikant höhere Rate des pathologisch vollständigen Ansprechens (pCR) als Tumore mit niedrigem Risiko. Bei Tumoren mit diskordanten MammaPrint-Ergebnissen zwischen den Proben vor und nach der Behandlung wurde ausschließlich eine Reklassifizierung von Hochrisiko zu Niedrigrisiko beobachtet. Für BluePrint ergeben sich sehr konsistente Ergebnisse zwischen den Proben vor und nach der NAC-Behandlung (92 % Konkordanz). Eine Reklassifizierung trat nur in der HER2-Typ-Kohorte entsprechend der bekannten Heterogenität bei klinisch HER2-positiven Tumoren auf.

„Die neoadjuvante Chemotherapie ist der Behandlungsstandard für die Erstbehandlung bestimmter Brustkrebsarten und es wird angenommen, dass das klinische Ansprechen auf die Therapie bei vielen Frauen prognostische Implikationen hat. Diese Studie erläutert die weiteren Informationen, die unsere Genomtests mit Blick auf das Ansprechen auf die Therapie und die Prognose liefern“, sagte William Audeh, MD, Chief Medical Officer bei Agendia und einer der Studienautoren. „Während Veränderungen im MammaPrint-Risikoindex bei der Behandlung eindeutig mit dem Ergebnis assoziiert sind, sollte auch die Konsistenz der per BluePrint ermittelten Ergebnisse vor und nach der Behandlung mit neoadjuvanter Chemotherapie betont werden. Diese Daten sind ein weiterer Beleg für die präzisen Prognosen der Tests und bekräftigen, wie wichtig genomische Informationen in unserem Bestreben sind, bessere Biomarker bei mit einer neoadjuvanten Chemotherapie behandelten Patientinnen zu identifizieren.“

Künftige Studien untersuchen die Auswirkung der NAC auf das Transkriptom bei Brustkrebs und dessen Zusammenhang mit klinischen Behandlungsergebnissen.

Über Agendia

Agendia ist ein Präzisions-Onkologieunternehmen, das sich auf die Optimierung der Behandlungsplanung konzentriert, indem das Unternehmen Diagnose- und Informationslösungen der nächsten Generation für Ärzte bereithält, die zu einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse und Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen weltweit beitragen. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche genomische Profiling-Tests, die Chirurgen, Onkologen und Pathologen unterstützen, die Behandlungen von Frauen an entscheidenden Punkten ihrer Krankheitsgeschichte zu personalisieren.

MammaPrint® ist ein 70-Gen-Brustkrebs-Rezidiv-Test, der zusammen mit anderen klinisch- pathologischen Faktoren das spezifische Brustkrebs-Rezidivrisiko von Patienten bestimmen kann. BluePrint® ist ein molekularer Subtypisierungstest mit 80 Genen, der die zugrunde liegende Biologie des Brustkrebs einer bestimmten Patientin zur Bereitstellung von Informationen über das Verhalten, die langfristigen Prognose und das potentielle Ansprechen auf eine systemische Therapie dieses Brustkrebses ermittelt. Zusammen liefern MammaPrint® und BluePrint® ein umfassendes Bild des Brustkrebses einer einzelnen Patientin, sodass Ärzte den besten Behandlungsplan objektiv auswählen können.

Weitere Informationen über die Assays von Agendia und laufende Studien finden Sie unter www.agendia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211210005188/de/

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel: 203.856.4326



Terri.Clevenger@westwicke.com