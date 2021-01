Aurubis: Aktie nach jüngstem Rücksetzer wieder im Aufwind – steigender Kupferpreis schafft positives Umfeld

Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die Aktien von Aurubis am Freitag wieder Käufer angezogen. Mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 66,50 Euro setzten sie sich an die Spitze des MDax der mittelgroßen Unternehmen. Ein Abrutschen unter die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend hatten die Papiere in den vergangenen Tagen vermieden. Aktuell verläuft diese Unterstützung bei etwa 64,60 Euro.

Ein Händler begründete die Kursstärke von Aurubis seit Anfang November mit dem kräftig gestiegenen Kupferpreis. An der Londoner Warenterminbörse hatte der Kupfer-Future Anfang November eine Rally begonnen.

Der Enthusiasmus für stark konjunkturabhängige Rohstoffe wie Kupfer und Rohöl treibe die Preise nach oben, schrieb Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets. Beide Rohstoffe befänden sich in klaren Aufwärtstrends.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

