Ausblick 2020: Jörg Scherer - Meine Prognosen für DAX, S&P 500 und eine mögliche Überraschung

Kaum zählbare Rekordstände, immer wieder neu, in den USA. Wie entfesselt. Bleiben die US-Börsen auch im Null-Jahr 2020 und im Wahl-Jahr das Maß der Dinge? Wo holt Europa auf, wenn überhaupt? Welchen Schlüsselindex sieht Jörg Scherer 2020? Der Chart-Profi im Gespräch mit Antje Erhard in Düsseldorf auf dem Risenrad in Düsseldorf. Dort waren die Aussichten hervorragend bei unserem Gespräch, sind sie es auch für die Aktinenmärkte? Nachzulesen ausführlich: https://www.hsbc-zertifikate.de/pdfs/archive/marktbeobachtungen/201912_marktbeobachtungen.pdf

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008