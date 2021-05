AUTO1 GROUP - Aktie weiter im Abwärtssog

Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 39,780 € (XETRA)

Die Auto 1 Group wurde erst im Jahr 2012 gegründet und ist Europas größter Gebrauchtwagenhändler. Bekannt ist das Unternehmen vor allen Dingen durch die Marke Wirkaufendeinauto.de. Aber auch Auto1.com und Autohero zählen zum Konzern. Seit Februar 2021 ist die Aktie in Deutschland und an der Börse Wien notiert. Die Aktien wurden damals zu 38 EUR je Stück zugeteilt, Erstzeichner konnten sich folglich über satte Gewinne freuen. Inzwischen ist der Wert wieder nahezu am Emissionspreis angekommen. Seit 10. Mai notiert die Aktie im SDAX. Heute berichtete Auto1 Group über die Ergebnisse des ersten Quartals 2021.

Hierbei muss man beachten, dass das Management die Zahlen mit dem vierten Quartal 2020 und nicht mit der Vorjahresperiode vergleicht. Demnach stieg der Umsatz von 779,1 auf 899,5 Mio. EUR, das EBITDA verbesserte sich von -22,1 auf -14,3 Mio. EUR. Die Anzahl verkaufter Autos stieg um 11,3 % auf 130.537. Der durchschnittliche Verkaufspreis zog leicht um 3,7 % auf 6.891 EUR an. Der Verlust schoss auf 252,9 Mio. EUR in die Höhe, davon entfallen allerdings 209,1 Mio. EUR auf die vorzeitige Rückzahlung einer Wandelanleihe.

Das Management bestätigt die Gesamtjahresprognose, wonach es zwischen 592.000 und 638.000 Gebrauchtwagen verkaufen möchte. Der Umsatz dürfte damit auf 3,8 bis 4,2 Mrd. EUR steigen. Von Gewinnen ist die Auto 1 Group aber noch Jahre entfernt. Analysten gehen aktuell davon aus, dass frühestens 2024 operativ die schwarze Null stehen wird.

Aus charttechnischer Sicht nimmt die Aktie bereits wieder Kurs auf das Allzeittief bei 38,52 EUR, womit der Ausgabekurs von 38 EUR auch nicht mehr weit entfernt ist. Die Käufer müssen schauen, dass sie den Wert zumindest im übergeordneten Abwärtstrendkanal halten können, ansonsten drohen Kurse im Bereich von 34,50 EUR. Erholungen treffen an der Abrisskante bei 43 EUR auf Widerstand. Erst über 48,75 EUR nimmt eine Trendwende langsam Form an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,83 4,10 5,67 Ergebnis je Aktie in EUR -0,74 -0,67 -0,54 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 2,9 2,0 1,5 PEG 6,2 3,7 *e = erwartet

