Autofahrer tötet mindestens zwei Menschen in Trier - Fahrer gefasst

Berlin (Reuters) - Ein Autofahrer hat in der Fußgängerzone von Trier mindestens zwei Menschen getötet.

Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei per Twitter am Dienstag mit. Später sprach die Polizei von mehreren Toten und mehreren Verletzten. Die Polizei forderte die Bewohner auf, die Umgebung zu meiden. Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fußgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug. Der "Triersche Volksfreund" zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet. Laut der Zeitung ist der Bürgermeister Wolfram Leibe vor Ort. Er habe von einer Amokfahrt gesprochen. In Kürze solle es eine Pressekonferenz geben.